وزير الخارجية الروماني.. الجزائر أحد أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا

أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني، تيودور ميليشكانو، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن “الجزائر تعد من بين أهم الأسواق بالنسبة لرومانيا”،

معربا عن رغبة بلاده في “اعادة بعث” التعاون الثنائي.

وفي تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في اطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين،

قال رئيس الدبلوماسية الرومانية أن “الجزائر بلد جد مهم بالنسبة لرومانيا وتشكل أحد أهم الأسواق”،

معربا في السياق ذاته عن رغبة بلده في “تعزيز” العلاقات بين البلدين.

وأضاف يقول “أولي أهمية بالغة لهذه الزيارة لأن هناك رغبة قوية من طرفنا لإعادة بعث العلاقات الثنائية ويمكننا عمل الكثير معا”.

وأشار وزير الشؤون الخارجية الروماني أن الهدف من زيارته هو التطرق كذلك مع نظيره الجزائري، عبد القادر مساهل،

إلى امكانية دفع مصالح الجزائر ضمن الاتحاد الأوروبي في اطار رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تتولاه رومانيا السنة المقبلة.

وقد شرع وزير الشؤون الخارجية الروماني، تيودور ميليشكانو، نهاية ظهر اليوم السبت في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.