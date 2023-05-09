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قناة النهار

وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي..

بقلم النهار أونلاين
وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي..
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وزير الخارجية السعودي:” التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي والمجتمع الدولي كافة”.

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