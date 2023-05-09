قناة النهار وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 15:47 شارك غرِّد أرسل 36 0 وزير الخارجية السعودي:” التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي والمجتمع الدولي كافة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4jG2c اقرأ أيضا صريح جدا: الطلاق عند الجزائريين.. أسباب تافهة ونتيجة مؤسفة قناة النهار 08 ماي تركيا : الجزائرية "إنتصار"..طبيبة ترافق المرضى وتحميهم من إحتيال وبزنسة المستشفيات قناة النهار 23 أفريل بن قرينة: حالة الاستقرار التي تعرفها بلادنا رغم كل ما يحيطها من تعقيدات هي ثمرة الخيار الدستوري قناة النهار 06 ماي طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري قناة النهار 30 أفريل وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل وتفقد لهياكل قطاعه بجيجل قناة النهار 19 أفريل "وزير العدل .." أمام الكاميرا كل شيء مضبوط أما تقرير التي تصلنا أمر أخر قناة النهار 25 أفريل مشاهد صـ.ـادمة لإعتـ.ـداء عصـ.ـابة على أحد المحلات التجارية بالقبة في العاصمة قناة النهار 29 أفريل والي تلمسان يكرّم الفائزة في مسابقة تاج القرآن بسكن إجتماعي وثلاث عمرات و110 مليون سنتيم قناة النهار 26 أفريل في أجواء حزينة.. تشييع جثمان الإمام المغدور بمقبرة بشار قناة النهار 28 أفريل "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي