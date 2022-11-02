وزير الخارجية السعودي: لن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا

أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. رفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين بالقول “لن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا”.

ودعا وزير الخارجية السعودي خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أشغال جامعة الدول العربية. إلى العمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية. وتوحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك، مشيرا أن الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات.

وفي حديثه عن المواقف الدولية للملكة أكد وزير الخارجية السعودي دعم المملكة لإيجاد حل سياسي في سوريا يحفظ هويتها وأراضيها. كما دعوا لبنان إلى انتخاب رئيس يكون قادرا على توحيد البلاد. ومؤكدا سعي المملكة إلى دعم السودان وتحقيق التوافق والسلام.

كما أشار وزير الخارجية السعودي أن المملكة ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. مشيرا إلى أن حل الخلافات في ليبيا ينبع من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية.

من جانب آخر أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني. كما دعا إلى تواصل الضغط الدولي لتحقيق السلام في اليمن. مشيرا إلى دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن لتمديد الهدنة.

كما قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وكذا دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030.

كما أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تؤكد ضرورة التكامل العربي لسد احتياجات الغذاء، مشيرا أن التكامل الاقتصادي أمر مهم لدولنا العربية والمملكة تسعى لذلك.