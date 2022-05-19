وزير الخارجية السعودي: ندعم الجزائر لاستلام مقعد في مجلس الأمن الدولي
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية السعودي عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قيادة المملكة العربية السعودية. ترى تطابقاً في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس تبون.
وأفاد وزير الخارجية السعودي أن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهامة التي تهم البلدين، وتهم أمن المنطقة والعالم.
وأشار وزير الخارجية السعودي أنه تحدث مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك.
كما تابع وزير الخارجية السعودي “نثق أن الجزائر ستكون لاعباً أساسياً في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان”.
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية السعودي
إستقبل اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الإستقبال جرى بمقر رئاسة الجمهورية، وحضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامر. بالإضافة كذلك إلى مدير الديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وسفير الجزائر بالرياض حمد علي بوغازي
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لعمامرة يستقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وجاءت هذه الزيارة في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.
وحسب بيان وزارة الخارجية سيسمح اللقاء يوم غد باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها. فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن رجال الأعمال الجزائريين والأتراك
إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا عن رجال الأعمال الجزائريين والأتراك خلال زيارته إلى تركيا.
وقد تقلد الرئيس عبد المجيد تبون، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول. بحضور فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي و أمام كبار دكاترتها.
وفي هذا الخصوص، شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جامعة اسطنبول. مشيدا بما وصلت إليه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس الجمهورية “نقف اعتزازا لهذه المنارة التي تزخر بالعلوم والمعارف. هذه الدكتوراه الفخرية شرف يضاف إلى العلاقات الطيبة الجزائرية التركية”ّ.
وقد وصل الرئيس تبون، إلى اسطنبول، لترأس منتدى الإستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك. كما ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.