وزير الخارجية السعودي: ندعم الجزائر لاستلام مقعد في مجلس الأمن الدولي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. دعم المملكة العربية السعودية لتطلع الجزائر استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية السعودي عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قيادة المملكة العربية السعودية. ترى تطابقاً في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس تبون.

وأفاد وزير الخارجية السعودي أن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهامة التي تهم البلدين، وتهم أمن المنطقة والعالم.

وأشار وزير الخارجية السعودي أنه تحدث مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك.

كما تابع وزير الخارجية السعودي “نثق أن الجزائر ستكون لاعباً أساسياً في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان”.