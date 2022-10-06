وزير الخارجية السوداني: القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر تصب في مصلحة الشعوب

قال وزير الخارجية السوداني، علي صادق، إن الجزائر دولة معروفة منذ استقلالها بمناصرة القضايا العربية. كما أكد أنه يتطلع لتكون القمة العربية التي ستحضنها البلاد في 1 نوفمبر المقبل مثمرة وتصب بمصلحة الشعوب والدول العربية.

وأشار علي صادق، في تصريح للقناة الأولى، إلى أنه “سيدعم القرارات ونتائج القمة التي إعتبرها فرصة للم شمل وتوحيد الرؤى”.

كما أعرب وزير الخارجية السوداني، علي صادق عن أمل بلاده في أن يرافع المشاركون في القمة العربية لصالح القضية السودانية.