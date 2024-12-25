وزير الخارجية السوري: سنؤمن عودة عزيزة لكل من هُجّر من دياره

قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري في الحكومة الجديدة، التي شكلت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، إن الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة وسيتم طي صفحة الظلم والاستبداد، مشددا على أن سوريا في عهدها الجديد ستكون بلدا يحفظ كرامة وحرية مواطنيه، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.

وقال الشيباني، في حسابه بمنصة “إكس”: “البوصلة في سوريا الجديدة ستكون خدمة الشعب، وتمثيل الوطن بكل أطيافه. وأعراقه تمثيلا عادلا، والدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضاف: “سوريا ستعود من جديد لدورها الإقليمي والدولي، لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة، وملتقى حضاريا وثقافيا للجميع”.

كما أشار إلى أن “سوريا الجديدة ستكون بلدا يشعر فيه الجميع بالانتماء، ويحفظ الكرامة والحرية ليحيا أبناؤه حياة كريمة”. مضيفا “سنطوي صفحة الظلم والاستبداد، ونؤمِّن عودة عزيزة لكل من هُجّر من أرضه وبيته”.

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