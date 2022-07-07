وزير الخارجية السوري يغادر  الجزائر بعد مشاركته في احتفالات ذكرى الإستقلال

غادر وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية فيصل املقداد، اليوم الخميس، أرض الوطن.

وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وشارك الوزير السوري خلال زيارته ممثلا للرئيس بشار الأسد في الإحتفالات المخلدة للذكرى الستين للإستقلال.

كما حظي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقابل أيضا رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل.

وقبل ذلك، عقد الوزير لعمامرة مع نظيره السوري جلسة عمل تركزت حول عالقات األخوة والتعاون الجزائرية-السورية إلى جانب القضايا الدولية واالقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وقد أفضت المحادثاتالثنائية إلى اتفاق الطرفين على تعزيز التشاور في سياق التحضير للإستحقاقات المقبلة المتعلقة سواء بالتعاون بين البلدين أو بالعمل العربي المشترك.