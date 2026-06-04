وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس تبون

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، على أهمية العلاقات الجزائرية السورية التاريخية والعميقة.

وفي تصريح إعلامي أدلى به عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، شدّد الشيباني على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل عدة قطاعات حيوية.

وكشف أنه نقل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “تحيات وشكر واحترام الرئيس السوري أحمد الشرع”.

كما أبرز الشيباني أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دمشق والجزائر، لتشمل مجالات حيوية واستراتيجية، على غرار الطاقة والاقتصاد والأمن والاستثمار.

ووصف اللقاء بـ المميّز، مشيرا إلى أنه لمس لدى رئيس الجمهورية اهتماما بالغا بسوريا وتجربتها الحالية، ودعما للمسار السياسي الذي تنتهجه في المرحلة الراهنة.