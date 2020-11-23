وزير الخارجية الصحراوي: استقرار وأمن المنطقة مرتبطان باحترام الحدود والعدل والحق

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وزير الخارجية الصحراوي: استقرار وأمن المنطقة مرتبطان باحترام الحدود والعدل والحق
بقلم نسرين محفوف

تسلم رئيس الجمهورية الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الصحراوي، إبراهيم غالي.

وقام بتسليم هذه الرسالة محمد سالم ولد السالك وزير الخارجية الصحراوي رفقة الوزير الامين العام للرئاسة الصحراوية ابراهيم محمد محمود.

وقال وزير الخارجية الصحراوي، ولد السالك، بعد اللقاء للوكالة الموريتانية للأنباء إن الاستقرار والأمن بالمنطقة مرتبطان باحترام الحدود والعدل والحق.

وستعمل الجمهورية الصحراوية بهذا الاتجاه كعضو في الاتحاد الافريقي وعلى اساس ان العلاقات تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد المتحدث أن الشعب الصحراوي سيبقى دائما من أجل أن يكون السلام مبني على العدالة واحترام الحدود والوحدة الترابية لكل مكونات المنطقة.


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