وزير الخارجية الصحراوي يؤكد إصرار الشعب الصحراوي للدفاع عن حقه في التحرر

أكد وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية “محمد يسلم بيسط”، ثبات الشعب الصحراوي وإصراره على الدفاع عن حقه المشروع في التحرر من الاحتلال

وأضاف وزير الخارجية الصحراوي، خلال ندوة صحفية حول تطورات القضية بمقر السفارة الصحراوية بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 50 لتأسيس الجمهورية تجسيدا لتطلعات الشعب في الحرية وتقرير المصير. أن المغرب تنقصه الإرادة السياسية الصادقة في البحث الجدي عن حل حقيقي لقضية الصحراء الغربية.