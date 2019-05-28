وزير الخارجية الفرنسي: “الوضع في الجزائر معقد .. ونتمنى أن يجد الجزائريون الحلول”  

قال وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، خلال عرضه للوضع الجزائري أمام البرلمان الفرنسي، إن الوضع في الجزائر معقد.

وأضاف لو دريان، أن استمرار الحراك الشعبي لثلاثة أشهر حتى الآن، قد يجهض الإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي ترشح لها

شخصين اثنين فقط، استقبل المجلس الدستوري ملفيهما، في وقت لا يزال الشعب الجزائري يخرج للشارع منددا بهذه الإنتخابات

رغم أن إرادة السلطات تتجه إلى تنظيم هذه الإنتخابات، واحترام الدستور على غرار المؤسسة العسكرية،التي ترى بأن الحل في الدستور.

ويرى لو دريان أنه هناك خطان متوازيان بخصوص الإنتخابات المقبلة، بحيث يريد الشعب تأجيلها أو إلغاءها، وترى السلطات ضرورة

التمسك بها وإجراءها لأنها الحل الدستوري الوحيد للخروج من هذه الأزمة، حيث قال في الأخير بأن فرنسا تتمنى للجزائريين

أن يجدوا الحل الأمثل والمسارات الأنسب للإنتقال الديمقراطي والخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.