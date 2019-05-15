وزير الخارجية الفرنسي: “ماكرون يريد الإجتماع بخليفة حفتر لوقف إطلاق النار”

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يريد الإجتماع مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر،

والذي تقود قواته هجوما عسكريا على العاصمة الليبية طرابلس، لحثه على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وقال لو دريان إن “الوضع في ليبيا مقلق للغاية لأن خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة على الطرفين، والتي وصلت

تقريبا إلى نتيجة إيجابية، فشلت اليوم ولهذا السبب يريد الرئيس ماكرون لقاء أطراف النزاع لدعم مبادرة الأمم المتحدة”.

وكان فايز السراج، قد قام بجولة أوروبية قادته إلى روما وباريسو وبرلين ولندن، بهدف وضع دول الإتحاد الأوروبي عند حقيقة

التطورات الحاصلة في طرابلس وضواحيها، وفي محاولة لحشد الدعم ضد الهجوم العسكري الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر لدخول طرابلس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها عقب لقاء السراج بماكرون أن الأخير جدد التأكيد على “دعم” فرنسا، لحكومة الوفاق الليبية.

ودعا إلى وقف إطلاق النار “بلا شروط”، مقترحا أن “يتم تحديد خط وقف إطلاق النار، بإشراف دولي لتحديد إطاره بدقة”.

وكان الليبيون اتهموا فرنسا بدعم حفتر، وعلى خلفية ذلك، خرج آلاف الليبيين في مظاهرات رافضة للعدوان نهاية أبريل الماضي.

وذلك للتنديد بالهجوم العسكري الذي يشنه خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس منذ 4 أفريل الماضي، متهمين فرنسا بالوقوف وراء ذلك.