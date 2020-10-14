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وزير الخارجية الفرنسي يحل بالجزائر غدا الخميس

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وزير الخارجية الفرنسي يحل بالجزائر غدا الخميس
بقلم نسرين محفوف

يحل غدا الخميس، وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين.

وحسب بيان وزارة الخارجية، سيحل وزير الخارجية الفرنسي بالجزائر، بدعوة من وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وسيحظى وزير الخارجية الفرنسي، على هامش الزيارة، بلقاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وتعد الزيارة ضمن أجندة العمل السياسية والاقتصادية المشتركة بين البلدين لسنة 2020.

كما سيتم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وسيتناول الطرفان القضية الصحراوية، الملف المالي، الوضع في الساحل، الأزمة الليبية.

وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها لوزير الخارجية الفرنسي في أقل من سنة واحدة.


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