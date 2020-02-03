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وزير الخارجية الفرنسي يعترف ضمنيا بجرائم فرنسا في الجزائر ويدافع عن “ملف الذاكرة”

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وزير الخارجية الفرنسي يعترف ضمنيا بجرائم فرنسا في الجزائر ويدافع عن “ملف الذاكرة”
بقلم نسرين محفوف

اعترف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لادريان، أمس الأحد، ضمنيا، بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، مدافعا عن ملف الذاكرة.

وخلال حلوله ضيفا على حصة Grand Jury ، التي بثت أمس الأحد على قناة lci قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية يوم الأحد: “إن الهولوكوست جريمة لا تطاق، ولا تقارن بأي شيء ، في أي مكان، يجب الاعتراف بها على هذا النحو”.

وفي حديثه عن ملف الذاكرة، لودريان إن السلطات الجزائرية أرادت هذه العملية، مشيرا أن ماكرون، ومنذ توليه سدة الحكم، يولي اهتماما بالغا بهذا الملف.

وأضاف “ماكرون مقتنع بأن فرنسا يجب أن تعيد النظر في ذكرى الحرب الجزائر (1954-1962) لوضع حد لصراع الذاكرة”.


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