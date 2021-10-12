وزير الخارجية الفرنسي يعلن احترام بلاده للسيادة الجزائرية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان احترام بلاده للسيادة الجزائرية.

وقال لودريان في كلمة أمام البرلمان الفرنسي: “للجزائريين وحدهم تقرير مصيرهم وتحديد اختياراتهم في النقاش السياسي”

وأضاف الوزير الفرنسي: “نحترم بشكل أساسي السيادة الجزائرية”.

للتذكير، فقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حينما قال إن “الأمة الجزائرية ظهرت مع الاحتلال الفرنسي”، نافيا وجود تاريخ للجزائر قبل ذلك.

وقوبلت هذه التصريحات بردود فعل غاضبة رسمية وشعبية، حيث سارعت الرئاسة الجزائرية إلى إصدار بيان شديد اللهجة معربة عن رفضها القاطع، للتدخل غير المقبول، في شؤونها الداخلية. وتم استدعاء السفير الجزائري لدى باريس للتشاور.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قبل يومين، أن الجزائر على أتم الإستعداد ما دامت فرنسا تبيت لها العداء.

وأورد الرئيس تبون: “فرنسا تربطنا بها مشاكل ومنها جرائم استعمار دام 132 سنة، لا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد كلمات، اسألوا أصحاب الذاكرة عما اقترفته فرنسا في مسجد كتشاوة حين أبادت 4 آلاف مصلي داخل المسجد.. ما اقترفته فرنسا ضد الزعاطشة وسكان الأغواط جرائم لا يمكن نسيانها”.

واختتم رئيس الجمهورية قائلا: “التاريخ لا يسير بالأهواء والظروف ومن يمس بالجزائر لن يذهب بعيدا، وكرامة الشعب الجزائري وذاكرة الشهداء ليست للبيع لا بالأورو ولا بالدولار”.

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