وزير الخارجية الفلسطيني: ” قمة الجزائر ستـكون قـمة المستقـبل العربي”

وصل مساء اليوم رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إلى الجزائر للمشاركة في الإجتماع الوزاري تحضيرا للقمة العربية المقررة يومي 01 و02 نوفمبر بقصر المؤتمرات في العاصمة.

وكان في إستقبال وزير الخارجية الفلسطيني بمطار هواري بومدي الدولي رمطان لعمامرة ولحظة وصوله قال رياض المالكي ان الجزائر بذلت جهدا كبير من أجل المصالحة الفـلسطينية –الفـلسطينية .

وفي ندوة صحفية نشطها المالكي ان قـمة الجزائر ستـكون قـمة المستـقـبل العربي. كما ان القيـادة الجـزائـرية قـادرة على تلبية التوقعات المطلوبة من قبل الشعوب العربية.

وأضافالمالكي ان قمة الجزائر هي تتويج للجهد الجزائري المتواصل للقضية الفلسطينية.

وطالب المالكي من الدول العربية ان تتبع الجزائر بما تقوم به إتجاه القضية الفلسطينية. حيث ادت ما عليها من إلتزامات ووفاء تجاة الدولة والقضية الفلسطينية وبشكل احادي.