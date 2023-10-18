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وزير الخارجية الفلسطيني: يجب رفض حجة الكيان الصهيوني أن تصرفاته تأتي دفاعا عن النفس

بقلم ع.ع
وزير الخارجية الفلسطيني: يجب رفض حجة الكيان الصهيوني أن تصرفاته تأتي دفاعا عن النفس
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قال وزير الخارجية الفلسطيني أن مهاجمة وقتل المدنيين بمنازلهم واستهداف المستشفيات على مدار 75 عاما أعمال غير قانونية، مؤكدا على ضرورة رفض حجة الكيان الصهيوني أن تصرفاته تأتي دفاعا عن النفس.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحاته “حذرنا من خطورة تصعيد حكومة الاحتلال الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.
كما قال ذات المحدث أن “العالم اختار التعايش مع جرائم الكيان الصهيوني وتجاهل دعواتنا لتوفير الحماية للفلسطينيين”. وأضاف “العالم خذل كل مساعينا للوصول لحل يرتكز على القانون الدولي وترك المستعمر يصول ويجول”.
وأكد الوزير الفلسطيني أنه سبق وأن حذر من تفاقم الأوضاع في غزة وخطورة استمرار الحصار.
من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الفلسطيني أن الكيان الصهيوني أعلن أمس عن بناء مستوطنة في حي باب العامود بالقدس.

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