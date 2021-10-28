وزير الخارجية الكرواتي يزور الجزائر على رأس وفد هام ديسمبر المقبل

كشف بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الكرواتي سيحل بالجزائر على رأس وفد هام ديسمبر المقبل.

وقام الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد قايد، بزيارة عمل إلى كرواتيا من 25 إلى 27 أكتوبر.

وزار الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كرواتيا، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الثنائية الجزائرية الكرواتية.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من كاتب الدولة الكرواتي للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، فرانو ماتوسيك.

وأشار بيان وزارة الخارجية أن هذه الزيارة تترجم رغبة البلدين في تعميق الحوار السياسي والثنائي وإعطاء دفع فعلي للتعاون.

كما شكلت فرصة تطرقا من خلالها بشكل واسع إلى واقع وآفاق التعاون وإثراء الإطار القانوني الثنائي.

وأبرز الطرفان الإمكانيات المتوفرة في البلدين وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما في مجالات الفلاحة والسياحة والتكوين والرياضة.

وتشكل الاستحقاقات الثنائية المقبلة وخاصة الزيارة المرتقبة شهر ديسمبر 2021 للوزير الكرواتي للشؤون الخارجية والأوروبية، جوردان جرليك رادمان. مصحوبا بوفد اقتصادي هام، آفاقا واعدة من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون الاقتصادي الثنائي”.

وأجرى المسؤولان نقاشات شاملة بخصوص أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والتي سمحت بتحقيق توافق في الرؤى حول ضرورة العمل. من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في العالم، وبشكل خاص في إفريقيا وفي المنطقة الأورومتوسطية.

كما أوضح البيان بأن رشيد شكيب قايد قد استقبل خلال هذه الزيارة من قبل رئيس الدبلوماسية الكرواتية.

وأعرب هذا الأخير عن سعادته لزيارة الجزائر قريبا، بدعوة من نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة. حيث ستسمح هذه الزيارة بتجسيد المرحلة الجديدة التي تعرفها العلاقات الجزائرية الكرواتية”.

والتقى الأمين العام لوزارة الخارجية عددا من الشخصيات الكرواتية في عديد المجالات انطلاقا من القطاع السياحي إلى قطاع الفلاحة. والذين أعربوا بالإجماع عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف مجالات نشاطهم.