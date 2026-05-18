وزير الخارجية الكونغولي: أحمل رسالة مهمة للرئيس تبون من أخيه رئيس الكونغو

أكد وزير خارجية جمهورية الكونغو، سيرج كونستون بوندا، أنه سلّم رسالة مهمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أخيه دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو.

وجاء في تصريح وزير الخارجية الكونغولي، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. “جئت حاملا رسالة مهمة باسم فخامة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو. إلى أخيه فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذه الرسالة تتضمن قضايا ذات اهتمام مشترك بين بلدينا”.

كما أكد أن الدبلوماسية لكلا البلدين تولي اهتماما للمسائل ذات الطابع الإفريقي. وكذا الالتزام الثابت لقائدي البلدين بالقضايا التي تهم قارتنا الإفريقية.

مُشيرا أن هذا اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول القضايا الثنائية لاسيما وأن العلاقات بين البلدين هي علاقات أخوية ومتينة.

وواصل بالقول: “سنحتفل في السادس والعشرين من هذا الشهر بالذكرى 62 لهذا التعاون بما أتاح لنا فرصة التطرق إلى القضايا الكبرى خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية والنظر إلى الطموحات المشتركة لقائدينا من أجل تعزيز وترسيخ هذه العلاقات الدبلوماسية بشكل أكبر”.

