وزير الخارجية الكويتي يحل بالجزائر حاملا رسالة إلى الرئيس تبون

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء. نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حاملا رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أخيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال لعمامرة في تغريدة له”رحبت هذه الأمسية بأخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح،وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة،في مستهل زيارته إلى الجزائر حاملا رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.نرحب مجددا بهذه المناسبة لمواصلة الجهود المشتركة للتعزيز المستمر لعلاقاتنا الثنائية المتميزة”.

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