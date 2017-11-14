وزير الخارجية اللبناني..إستقالة الحريري غير دستورية

قال وزيرالخارجية اللبناني جبران باسيل أن إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، يلفها الكثير من الغموض، ولا تستوفي الشروط الدستورية.

باسيل ، اليوم بعد وصوله الى بروكسل،أكد أنه لا حديث الآن إلا بعد عودة سعد الحريري من السعودية وإتضاح الأمور.

كما شدد أن الحديث عن الفراغ الحكومي والعقوبات لن يمس اللبنانيين وفقط بل النازحون سيصبحون مشكلا لبنان وجيرانه.

باسيل،

قال أن لبنان سيحدد موقفا رسميا للتطورات الحاصلة في الساحة اللبنانية قبل إجتماع مجلس الجامعة العربية الأحد المقبل.

وزير الخارجية اللبناني،أكد أن استقالة الحريري تعالج حاليا بين لبنان والسعودية في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.