وزير الخارجية اللبناني يشكر الرئيس تبون

شكر وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية، عبد الله أبو حبيب، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظير وقوفه بجانب لبنان.

وقد تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا. من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية، عبد الله أبو حبيب.

وجدد الوزير اللبناني شكر وامتنان سلطات بلاده لرئيس الجمهورية نظير وقوفه بجانب لبنان.

كما أعرب الوزير اللبناني عن شكر بلاده لقرار رئيس الجمهورية تزويد بلاده بشحنة من الفيول.

وقال وزير الخارجية اللبناني إن المبادرة القيّمة لقيت استحسانا كبيرا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني.

كما أعرب الوزير اللبناني عن تقدير بلاده لجهود ومساعي الجزائر بمجلس الأمن دفاعا عن مواقف لبنان.

الجزائر تضيئ عتمة لبنان

للتذكير، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تزويد لبنان بكميات من “الفيول”. لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إثر أزمة الطاقة الخانقة التي تعيشها البلاد.

كما أجرى الوزير الأول نذير العرباوي بتكليف من رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية. مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي. لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة. من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

وخلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر سنة 2022، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد بمساعدة لبنان. بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال القمة العربية.

كما قال ميقاتي حينها بتأثر: “أصارحكم القول إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير… نعم قد تغير. المنارة المشرقة انطفأت. والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر. والمطار الذي يعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. منهيا كلامه بنداء: “لا تتركوا لبنان وحيدا”.

طالع أيضا:

أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية. الشقيقة نجيب ميقاتي.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، أبلغ الوزير الأول نذير العرباوي رئيس حكومة لبنان ميقاتي. بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة. من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الفيول. من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.