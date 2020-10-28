وزير الخارجية المجري: الجزائر لها دور كبير في استقرار الأوضاع بشمال إفريقيا

قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، أن الجزائر لديها دور كبير في استقرار الاوضاع في شمال افريقيا.

وأكد الوزير، حسب ما أورده موقع التلفزيون العمومي، إنه يعول على الجزائر للعب دور التهدئة لا سيما في ليبيا ومالي بفضل المصداقية العالية التي اكتسبتها في تعاملها مع أزمتي هذه البلدين.

وأورد سيارتو، في تصريح له على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر، أنه في الوقت الذي حاولت بعض الدول الأجنبية رسم أجنداتها في المنطقة، لعبت الجزائر دورا متوازنا ذا “مصداقية عالية”.

ودعا ذات المتحدث، الجزائر، لأن تأخذ زمام المبادرة لتهدئة الاوضاع في المنطقة وهو الأمر الذي نكن له كل الاحترام.

وقال المسؤول المجري: “باعتبار أن الجزائر أكبر دولة من حيث المساحة في

المنطقة فإن تموقعها الجيواستراتيجي والجيوسياسية يبقى جد مهم لاستقرار الأوضاع في شمال افريقيا”.