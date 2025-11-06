وزير الخارجية المصري: الجزائر تشهد نهضة إقتصادية بفضل الرئيس تبون

أشاد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، بدور الجزائر ودعمها المتواصل للعمل العربي والافريقي المشترك. ووقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أفاد عبد العاطي بأنه نقل الى رئيس الجمهورية تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤكدا وجود “تطابق في المواقف وحرص متبادل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين”. مشيرا إلى أنه تناول مع رئيس الجمهورية جملة من الملفات ذات الصلة بالقضايا الاقليمية والدولية في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات عديدة وما تموج به من اضطرابات وتحديات غير مسبوقة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن القضية الفلسطينية وما تتطلبه من تنسيق للمواقف والرؤى بين مصر والجزائر للتصدي لأي محاولات لتصفيتها. مع العمل على استمرار تدفق المساعدات الانسانية والطبية لقطاع غزة دون عوائق لمعالجة الوضع الإنساني والكارثي هناك”.

ولفت إلى أنه “أحاط رئيس الجمهورية علما باستعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة”. حيث قال بهذا الخصوص: “نحن على ثقة بأن هناك مشاركة رفيعة وكثيفة للجزائر الشقيقة. وذلك في إطار مواقفها المشهود لها ووقوفها إلى جانب الحقوق الفلسطينية”. كما ثمن في ذات السياق “دور الجزائر في دعمها المتواصل للعمل العربي والافريقي المشترك”.

وتم أيضا خلال هذا اللقاء التطرق إلى تحضيرات إجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية التي ستستضيفها القاهرة برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين. وهذا في الفترة ما بين 23 و26 نوفمبر الجاري. وهي الدورة التي تمثل -كما قال- “محطة جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار. خاصة في ظل ما تشهده الجزائر الشقيقة من نهضة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتوفر فرص وإمكانيات واعدة”.

