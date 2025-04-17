وزير الخارجية المصري: الرئيسان أكدا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة

كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أن المباحثات الهامة التي أجراها الرئيس تبون ونظيره السيسي، أكدت على الطابع الأخوي والمتميز للعلاقات المصرية-الجزائرية، والروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتوافق في الرؤى.

وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أعرب بدر عبد العاطي، عن الاعتزاز والتقدير لزيارة فخامة الرئيس تبون إلى مصر في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف بدر عبد العاطي، أن الرئيسين أكدا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، أخذا في الاعتبار المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الإفريقية والعالم بأسره.

وصرّح وزير الخارجية المصري أنه تشرّف اليوم بلقاء الرئيس تبون، إذ نقل له تحية من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما قام بتسليمه رسالة خطية.

وقال بدر عبد العاطي أنه تحدث مع رئيس الجمهورية عن الشراكات التنموية الرائدة بين مصر والجزائر تنفيذا لتوجيهات ورؤية الرئيسان عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي.

وذلك على رأس هذه الاستحقاقات تأتي التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المزمع أن تستضيفها القاهرة خلال العام الجاري مما يساهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين

كما صرح وزير خارجية مصر أنه أحاط الرئيس تبون علما بكل الجهود الحثيثة التي تبذل للعمل على وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق

وتابع بدر عبد العاطي أن هذه الجهود تعمل على العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 جانفي من هذا العام.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وحضر اللقاء بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وسفيان براح، سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.