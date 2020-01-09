وزير الخارجية المصري يصل إلى الجزائر
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حذرت مصالح الارصا الجوية، اليوم الخميس، من أمطار رعدية غزيرة، على 6 ولايات من الوطن.
وذكرت نشرية خاصة من المصلحة أن الولايات المعنية هي كل من…
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تمكنت الحماية المدنية، من انتشال الضحيتين المفقودتين، في عرض البحر بولاية جيجل.
وحسب بيان الحماية، فإن عملية انتشال التوأمين البالغين من العمر 6 سنوات، تمت في…
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تم بولاية معسكر تهيئة القسم البيداغوجي المنشأ بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مسلم الطيب، لفائدة التلاميذ الذي يتطلب إستشفائهم مدة طويلة.
وحسب بيان ولاية معسكر، سيتم مواصلة هذه…
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