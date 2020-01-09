وزير الخارجية المصري يصل إلى الجزائر

الوطني
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وزير الخارجية المصري يصل إلى الجزائر
بقلم أسماء.ع

وصل، ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى الجزائر.


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