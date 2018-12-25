وزير الخارجية الياباني في الجزائر بداية من يوم غد

يقوم وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، بزيارة رسمية الى الجزائر بداية من يوم غدا الى يوم الجمعة المقبل في اطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

الزيارة التي تندرج في اطار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر واليابان.

وستكون لوزير الخارجية، عبد القادر مساهل محادثات مع نظيره الياباني حول العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها.

لاسيما الاقتصادي وكذا حول السبل والوسائل التي من شأنها اعطاء دفع جديد للمبادلات والشراكة الاقتصاديين ما بين البلدين.

هذه الزيارة ستسمح أيضا للوزيرين بمواصلة المشاورات السياسية وتبادل الآراء والتحاليل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.