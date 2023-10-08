وزير الخارجية: بلادنا مدينة للرئيس تبون

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، خلال إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية، إنه يعرف عن الدبلوماسية الجزائرية. ويعترف لها ما قدمته من اسهامات فعلية في ظروف حاسمة وفي مراحل مفصلية من تاريخ منظمتنا الأممية. على تحقيق الاهداف المشتركة للمجموعة الدولية على النحو الذي ينص عليه ميثاق الامم المتحدة.

وقال الوزير عطاف إن الجزائر دعمت المد التحرري وساندت حق الشعوب المستعمرة في افتكاك استقلالها وتقرير مصيرها. كما كرست هذه الإسهامات حق دول العالم الثالق في تحقيق التنمية الاقتصادية، مثلها مثل باقي دول المعمورة.

وأضاف وزير الخارجية “تواصل الجزائر الاضطلاع بدورها كقوة اتزان وتوازن في نشر الامن والاستقرار وترقية ثقافة الحوار والتعايش السلمي على المستويات الاقليمية والدولية.

وفي ذات السياق أضاف الوزير عطاف ” إن بلادنا مدينة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. دين العرفان على العطاء والاعتراف به لما اضافه من تحولات نوعية ومن تكييفات صائبة في سياستنا الخارجية”.

كما أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ” فهو الذي زاد سياستنا الخارجية تجذرا في المراجع والمبادئ والقيم التي أفرزتها ثورتنا التحريرية. وهو الذي جعل من سياستنا الخارجية سياسة دولة وطنية أصيلة. وهو الذي أعاد الاعتبار كاملا للمصلحة الوطنية كمصدر إلهام وصنع وتنفيذ القرار السياسي الخارجي لبلادنا. مثلما جعل من المصلحة الوطنية ذاتها مفعلا وموجها لسياستنا الخارجية في كل الابعاد والمضامين التي تنطوي عليها. وهو الذي جعل من مشروع نمو وتنمية البلد مشروعا شاملا متكاملا”.