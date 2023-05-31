وزير الخارجية: ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن. يعد إمتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي. من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والإستقرار والإزدهار.

واستعرض وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال ترأسه حفل إستقبال بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها. حيث أكد على الدور الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي بأبعاده الإفريقية العربية و المتوسطية و على الصعيد الدولي.

كما أكد وزير الخارجية، أن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن يعد إمتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي، من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والإستقرار والإزدهار.

كما ذكّر وزير الخارجية بالشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها “معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”. مشيرا إلى أن الأولويات التي تعمل الجزائر على تحقيقها في مجلس الأمن تتمثل في العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات. بالإضافة كذلك إلى توطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم. ناهيك عن إضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب.

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