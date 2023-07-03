وزير الخارجية: ثورة التحرير إرتقت إلى مصاف “ملحمة إنسانية”

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن ثورة التحرير المظفرة إرتقت إلى مصاف “ملحمة إنسانية”. وهذا بفضل مساندة الأجانب لكفاح الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة التأسيسية للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية. ألقاها نيابة عنه المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية نور الدين خندودي. أوضح عطاف أن أحرار العالم، على اختلاف أصولهم وعقائدهم وتوجهاتهم السياسية. هبوا لدعم الشعب الجزائري ومساندة ثورته ليقينهم أنها ثورة حق ضد الباطل. ثورة تحمل في ثناياها مبادئ العدالة والحرية والقيم الإنسانية.

كما أضاف أن الثورة الجزائرية إرتقت، بفضل أصوات الجزائريين وأقلامهم، بل والتضحيات بأرواحهم. إلى مصاف ملحمة إنسانية تنافح عن القيم والمبادئ الكونية الحقة. ثورة تنادي بكرامة الإنسان وتصبو إلى إعلاء حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما تدعو إلى العيش في كنف العدالة والحرية والصداقة والتعاون. بعيدا عن ثقافة الإمبراطورية وإغراءات القوة وما تجسد من إستعمار وتوسع وهيمنة وظلم ونهب للثروات.

وأوضح وزير الخارجية، أن الرعيل الأول من أصدقاء الثورة الجزائرية يمثلون الإنسانية العميقة في مختلف تجلياتها وتطلعاتها وآمالها. مذكرا في هذا المقام بأن العديد من هؤلاء عانوا التضييق والسجن والتعذيب جراء مواقفهم ومنهم من إختار الجزائر المستقلة موطنا دائما له إلى يومنا هذا ومنهم من يحضر معنا اليوم تأسيس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية التي ستكون خاتمة للإحتفالات والنشاطات التي نظمتها الجزائر بمناسبة ستينية الاستقلال.

كما أعرب وزير الخارجية، عن أمله في أن تكون هذه الجمعية مركزا لبث المبادئ والقيم الإنسانية الكونية وتقاسمها ومد جسور الصداقة بين الأمم ومرجعية تاريخية لكفاح ونضال الشعوب. ترسيخا للبعد التضامني بين الشعوب وعملا على ربط الأجيال وتواصلها”.

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