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قناة النهار

وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره القطري

بقلم قناة النهار
وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره القطري
القمة العربية
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وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره القطري

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