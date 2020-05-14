وزير الخارجية صبري بوقادوم يستدعي سفير المغرب بالجزائر

استدعى وزير الخارجية صبري بوقادوم، سفير المغرب بالجزائر على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها القنصل المغربي بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن السفير المغربي بالجزائر تم استدعاؤه أمس ومواجهته بالأقوال الصادرة عن القنصل المغربي بوهران خلال نقاش دار بينه وبين مواطنين مغاربة.

وتمت إفادة السفير المغربي بأن توصيف القنصل العام المغربي بوهران إذا ما تأكد حصوله هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ولايمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الوقت مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين.

وأكد البيان على أنه يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات بين البلدين.