وزير الخارجية عطاف يشرع في زيارات إلى كل من إيطاليا وصربيا وألمانيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ابتداءا من مساء اليوم، في زيارات عمل ثنائية إلى كل من الجمهورية الإيطالية وجمهورية صربيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وحسب بيان الخارجية فإن هذه الزيارات تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

وتندرج هذه الزيارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الحوار السياسي حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى المشتركة بين الجزائر وشركائها.

وأضاف ذات البيان، أنه من هذا المنطلق، سيتم على وجه الخصوص تقييم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتدارس سبل الارتقاء بها.

وكذا تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لاسيما تلك المتعلقة بالفضاءات المغاربية والساحل والصحراء ومنطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط، فضلا عن التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا.