وزير الخارجية عن الأوضاع في غزة: سكوت.. هناك شعب يُقتل ويُدمر ويهجّر وتتم إبادته

صرّح وزير الخارجية أحمد عطاف اليوم الأربعاء، خلال اختتام أشغال الدورة العشرين لوزراء خارجية دول إفريقيا شمال أوروبا، أن النقاشات أبانت عن حس عالٍ من المسؤولية وتمسك أكبر بهذه الآلية الهامة التي ترسّخ الالتزام بالمبادئ والأهداف التي كرّستها الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية، أن خمس خلاصات أساسية تفرض نفسها على هذه الدورة.

وأشار الوزير أن هذه الأشغال أكدت تمسك الجميع بها في توحيد الإطار. وتنسيق والحفاظ على المرونة التي شكلت ميزة هامة تصون الذاكرة المؤسسية للجهود المشتركة.

كما أكد الوزير، أن هذه الأشغال تطرقت إلى الأوضاع العالمية، وأكدت أن هناك منظومة أممية شبه مشلولة والتهديدات الارهابية في منطقة الساحل. وخلصت المشاورات إلى تحويل هذه التحديات إلى شراكات لمواجهة هذه الافة.

وأضاف وزير الخارجية “هذه الأشغال كون التمسك بالنظام الدولي القائم تحتكم إليها جميع الأمم ومصالح محترمة”.

وتحدث الوزير عن المجزرة التي ضربت غزة، حيث قال “سكوت هناك شعب يقتل ويدمر ويهجر وتتم إبادته”.