وزير الخارجية: فتح قنصلية عامة في سان فرانسيسكو

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأنه “في إطار ترقية الخدمة وتقريب المصالح القنصلية من الجالية الوطنية المقيمة في غرب أمريكا، سيتم افتتاح قنصلية عامة في سان فرانسيسكو.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حظي هذا القرار بترحيب كبير من قبل أعضاء الجالية.

هذا وعقد وزير الشؤون الخارجية، لقاء مع عدد من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بنيويورك وفي مدن أمريكية أخرى، والذي شكل فرصة للتفاعل والنقاش الإيجابي والبناء من أجل تعزيز التواصل والتعاون بين أفراد الجالية في المهجر والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وتحقيق تطلعاتهم في المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي والسياسي لبلادنا.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير لعمامرة، “تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أبناء الجالية، مؤكدا حرصه على إشراكها وتعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم”.

كما شدد لعمامرة على “ضرورة التكفل بانشغالات جاليتنا التي تتمتع بإمكانيات هامة من حيث الكفاءات والمهارات التي من شأنها إعطاء نفس جديد للمجتمع وتعزيز مساهمتهم في مختلف المشاريع التنموية بالوطن وإشراكها في مسار بناء الجزائر الجديدة”.

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