وزير الخارجية في زيارة إلى رواندا

يحل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مساء اليوم الأحد، بعاصمة رواندا، كيغالي، أين سيرأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال الطبعة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين ” الاتحاد الإفريقي – الاتحاد الأوروبي”.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع محورين أساسيين، يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن والسلم في القارتين الإفريقية والأوروبية، فضلا عن ملفات الحكم الراشد والهجرة وتنقل الاشخاص.

ويستعرض المحور الثاني، من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحولات هيكلية مستدامة في أفريقيا وكذا تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وسيغتنم لعمامرة فرصة تواجده بكيغالي ليجري محادثات مع نظيره الرواندي، فانسون بيروتا، كما سيتم استقباله من قبل السلطات العليا لهذا البلد.

وسيعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بهذه المناسبة، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة والأوروبيين، يتناولون خلالها المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول. بالإضافة إل مناقشة الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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