وزير الخارجية في زيارة عمل إلى واشنطن تدوم يومين

يؤدي وزير الشؤون الخـارجـيـة والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، زيـارة عـمـل لـواشنطن تدوم يـوميـن.

وحسب وزارة الخارجية، بتكليف من رئيس الجمهورية سيحل مساء اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتأتي الزيارة استجابة للدعوة التي تلقاها أحمد عطاف من نظيره الأمريبكي انتوني بلينكن.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر وأمريكا.

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