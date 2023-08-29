وزير الخارجية: لا يجب التعامل مع البريكس كخسارة في مباراة!

قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، أنه لا يجب التعامل مع رفض طلب إنضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أورد الوزير: “لا يجب التعامل مع البريكس كخسارة في مباراة.. الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الديبلوماسية والإقتصادية وبريكس لم يغير أي شيئ في هذه التوجهات.. وفي قدرتنا على الحفاظ على مصالحنا من خلال التوجه الجديد لرئيس الجمهورية”.

وواصل الوزير بالقول: “لا توجد عداوة مع أي دولة.. هذا عمل ديبلوماسي، أردنا الإنضمام للمجموعة، لبلوغ أهداف مشتركة بيننا وبين 5 دول لبريكس.. والأطر الكبرى لهذا التعاون، لا تزال قائمة”.