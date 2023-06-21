وزير الخارجية: من غير المناسب معاملة المهاجرين بإجراءات استبدادية أو قوانين تقييدية

لفت وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، إلى أنه من غير المناسب معاملة المهاجرين الذين يكافحون من أجل البقاء. بإجراءات استبدادية أو قوانين تقييدية أو حظر.

وقال عطاف في حوار خاص لـ”نوفا” إنه من الضروري الشروع في مشاريع اقتصادية. تهدف إلى استقرار السكان من خلال توفير خدمات مثل الحصول على المياه والكهرباء والعمل والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف عطاف “من خلال تلبية الاحتياجات الحيوية والأساسية، سيكون الناس أقل ميلًا للبحث عن الفرص في مكان آخر. غالبًا ما يكون الدافع وراء تحركات هؤلاء السكان هو البحث عن تلبية احتياجاتهم الأساسية”.

وفي ذات السياق صرّح وزير الخارجية أن خطة ماتي، التي تتبناها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. قد يكون لها تأثيرًا كبيرًا في أفريقيا.

وقال عطاف، إن الجزائر “تؤيد فلسفة خطة ماتي التي ستطلقها إيطاليا في أكتوبر لدعم إفريقيا. بهدف مزدوج هو خلق تنمية اقتصادية واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وأشار إلى أن خطة ماتي التي اقترحتها إيطاليا ، في فلسفتها العالمية. “تتناول هذا البعد من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الحيوية للسكان. وتشجيع توطينهم من خلال التعاون الدولي على أوسع نطاق ممكن. مستشهدًا ببعض الأمثلة على التعاون الدولي في قضية الهجرة ، وإن كان ذلك بنهج محدود النطاق أو التنفيذ”.

وتابع “كانت هناك مناقشات بين الجزائر وهولندا تهدف إلى اتخاذ إجراءات في النيجر لتحقيق الاستقرار في السكان المحليين. وبالمثل، كان هناك تفكير بين الجزائر وكندا للإسهام في استقرار السكان في مالي. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى نهج أوسع ، نهج قادر على التأثير على عدد أكبر من السكان”.

ندعم إيطاليا لأن تصبح مركزًا للطاقة في أوروبا

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، دعم إيطاليا لأن تصبح مركزًا للطاقة في أوروبا.

وأضاف وزير الخارجية “أصر الرئيس عبد المجيد تبون على أن إيطاليا تحظى بدعم الجزائر الكامل. لتصبح مركزًا للطاقة في أوروبا. وهذا الإعلان يؤكد التزام الجزائر بدعم إيطاليا في هذا الطموح المهم”.

وأوضح أن موقف الجزائر من هذه القضية تعزز بفضل الاتفاق على أحد أهم المشاريع الأورومتوسطية في القرن. وهو بناء البنية التحتية للغواصات لربط الجزائر بإيطاليا مما يتيح نقل الكهرباء والغاز والهيدروجين إلى أوروبا. مؤكدا أنه “مشروع تاريخي حقًا له أهمية كبرى”.