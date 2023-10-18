وزير الخارجية: نطمح لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، اليوم الأربعاء، عقب اختتام أشغال الدورة العشرين لاجتماع وزراء الخارجية لدول افريقيا شمال أوروبا عن تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول والعمل على كسب رهانات التنمية في القارة الافريقية.

وأضاف الوزير ان النقاشات انصبت عن تأزم العلاقات الدولية وتدهور الاوضاع الأمنية في بعض الدول الأفريقية.

كما تحدث عن مبادرات رئيس الجمهورية وتفعيل حلول سلمية في النيجر ومالي وتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل.

وشملت النقاشات فرص التعاون والاستثمارات ومنطقة التجارة الحرة.

وسيشكل التعليم في افريقيا القضية الأساسية للاجتماع المقبل الذي سيتم عقده في الدنمارك.

واكد الوزير ان الشراكة مفيدة في دعم العمل الدبلوماسي وواعدة في استغلال الفرص ونموذجية يمكن أن تلهم مستقبل العلاقات.

وختم وزير الخارجية “هذه الدورة حققت النجاح المطلوب وأضافت لبنة جديدة في تعزيز العلاقات “.