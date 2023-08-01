وزير الخارجية ونظيرته التنزانية يترأسان الدورة الخامسة للجنة التعاون بين البلدين

يترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ونظيرته التنزانية، سترجومينا تاكس. الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وقد استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس بمقر الوزارة. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية، سترجومينا تاكس، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وخلال هذا اللقاء استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين عديد القضايا المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-التنزانية. وكذا بمستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي.

في هذا الإطار، تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر. وكذا مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة. إلى جانب قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. كما تناولا تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على افريقيا. لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة.