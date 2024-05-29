وزير الخارجية ونظيره الصيني يستعرضان المسائل التي تتصدر اهتمامات البلدين

أجرى أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. ببكين محادثات ثنائية مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الصين بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واستعرض الوزير أحمد عطاف استعرض رفقة نظيره الصيني مختلف المسائل التي تتصدر اهتمامات البلدين في المرحلة الراهنة. وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

وأكد الوزيران على تعزيز التنسيق بين وفدي البلدين في مجلس الأمن الأممي. نصرة للقضية الفلسطينية وإحقاقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التقادم