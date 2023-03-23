وزير الخارجية يؤكد مع نظيره السعودي على تعزيز العمل العربي المشترك

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. خلال إتصال هاتفي، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية ” فقد تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. إتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وأضاف البيان، إلى أن الإتصال، قد شكّل فرصة لاستعراض العلاقات “الجزائرية-السعودية” وما يميزها “من رصيد تاريخي يزخر بأبهى صور الأخوة والتعاون والتضامن والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين”. حيث أكد الوزيران تطلعهما للعمل سويا لضمان التحضير الأمثل للإستحقاقات الثنائية المقبلة خدمة للأهداف المشتركة في المجالات السياسية والإقتصادية.

كما سجل الوزيران بارتياح التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين حول أهم الملفات ذات الإهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة و أن المملكة العربية السعودية ستتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر خلال استضافتها أشغال القمة المقبلة بالرياض.