وزير الخارجية يبحث تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، بنيويورك.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تطرق الطرفان خلال اللقاء، إلى آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية. بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمو والرخاء المشترك. لاسيما في سياق تفعيل المشاريع القارية الكبرى، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. التي تم اعتمادها كإطار عام لتوجيه العمل الانمائي على المستويين الوطني والعالمي.

ومن جانبه، اغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الفرصة لإطلاع المسؤولة الأممية على المساعي التي بادرت بها بلادنا تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل دعم الاستقرار الأمني للقارة الافريقية وتشجيع نموها الاقتصادي.

وجاء ذلك، عبر مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشرف على تمويلها وتجسيدها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في العديد من الدول الافريقية الشقيقة.

للإشارة، جاء هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.