وزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، جوزاف بورال.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر حول توصيات الاجتماع الوزاري، قبل أن يستعرضا جوانب من ملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

كما تناول لعمامرة مع المسؤول الأوروبي الأوضاع السياسية والأمنية في الفضاء الأورومتوسطي ومنطقة الساحل والصحراء.

هذا وتم عقد هذا اللقاء، قبل مغادرة الوزير للعاصمة الرواندية كيغالي، أين شارك في أشغال الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، حسب ذات البيان.

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