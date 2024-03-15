وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الكيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، موصاليا مودافادي.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحث سبل تعزيزها في سياق التحضير لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.