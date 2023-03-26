وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الأردني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، إتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي. إستعرض خلاله الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها.

وحسب بيان للوزارة، فقد تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إتصالا هاتفيا من أخيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أيمن الصفدي. الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك”.

وأشار البيان، إلى أن الإتصال شكّل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها. حيث أعرب الوزيران عن إرتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين، سيادة رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. لا سيما ما تعلق منها بإطلاق خط الطيران المباشر بين الجزائر-عمان. وتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي. فضلا عن تقوية التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين، كما اتفقا على ضرورة برمجة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

من جانب آخر، تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا تقع في صلب أولويات العمل العربي المشترك. لا سيما القضية الفلسطينية، وما يعترضها من تحديات. بالإضافة كذلك إلى المساعي الرامية للم الشمل العربي. واسترجاع الجمهورية العربية السورية مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، يضيف ذات البيان.