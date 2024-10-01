وزير الخارجية يبحث قضايا دولية هامة مع غوتيريش

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم الثلاثاء، بنيويورك، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وحسب بيان للوزارة، جدد الوزير أحمد عطاف، بهذه المناسبة، دعم الجزائر لجهود الأمين العام الرامية إلى إعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخدمة قضايا السّلم والتنمية في العالم.

وشكَّل اللقاء فرصة لبحث كبريات القضايا الراهنة على المستوى الدولي. وعلى رأسها مستجدات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتداده إلى لبنان وبقية أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

كما أجرى الطرفان تبادلاً لوجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.