وزير الخارجية يبحث مع غوتيريش أولويات الجزائر في مجلس الأمن

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته إلى نيويورك.

وتناول اللقاء الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخدمة قضايا السلم والتنمية. وذلك في إطار أولويات الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن.

كما ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالسلم والأمن العالميين.