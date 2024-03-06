وزير الخارجية يتباحث مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، الذي يتولى رئاسة هذه الدورة.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان أهم الملفات والمسائل المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. لاسيما فيما يتعلق بسبب تعزيز الجهود العربية المشتركة الرامية الى وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير، في أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.